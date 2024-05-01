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Сегодня, 22:00

«Фиорентина» — «Брюгге»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

«Фиорентина» и «Брюгге» сыграют в Лиге конференций 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Фиорентины».
Футболисты «Фиорентины».
Фото Reuters
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«Фиорентина» и «Брюгге» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги конференций 2 мая, в четверг. Игра пройдет во Флоренции (Италия) на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Фиорентина» — «Брюгге» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 21.45 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Фиорентины» и «Брюгге» 2 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Второй полуфинальный матч между командами состоится 8 мая на стадионе «Ян Брейдел» в городе Брюгге (Бельгия). Начало — в 22.00 мск.

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Футбол
Лига конференций
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
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