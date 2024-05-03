Ветлесен: «Удаление сломало планы «Брюгге» на матч с «Фиорентиной»

Полузащитник «Брюгге» Хуго Ветлесен прокомментировал поражение от «Фиорентины» (2:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Сегодня мы провели не самую лучшую игру. Удаление сломало наши планы. Теперь мы должны извлечь максимум пользы из ответного матча. Дома мы очень сильны, просто нужно постараться быть самими собой. Если мы будем играть так, как, по нашему мнению, умеем, то сможем выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Ветлесена.

Ответный матч пройдет в Бельгии через неделю, 9 мая. Начало — в 19.45 по московскому времени.