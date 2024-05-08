«Фиорентина» и «Брюгге» сыграют во втором матче 1/2 финала Лиги конференций в среду, 8 мая, в среду. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге, Бельгия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Брюгге» — «Фиорентина» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 21.45 мск.

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Первый матч «Фиорентины» и «Брюгге» прошел 2 мая во Флоренции и завершился со счетом 3:2 в пользу итальянского клуба.

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