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Сегодня, 20:00

«Брюгге» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Матч 1/2 финала Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина» начнется в 22:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Фиорентины».
Фото Reuters
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«Фиорентина» и «Брюгге» сыграют во втором матче 1/2 финала Лиги конференций в среду, 8 мая, в среду. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге, Бельгия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Брюгге» — «Фиорентина» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 3». Прямой эфир начнется в 21.45 мск.

Следите за ключевыми событиями матча Лиги конференций 8 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Первый матч «Фиорентины» и «Брюгге» прошел 2 мая во Флоренции и завершился со счетом 3:2 в пользу итальянского клуба.

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Футбол
Лига конференций
ФК Брюгге
ФК Фиорентина
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