«Лилль» — «Астон Вилла»: Мартинес получил два предупреждения, но правильно не удален

Во время выполнения послематчевых пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций «Лилль» — «Астон Вилла» судья Иван Кружляк правильно показал вторую желтую карточку вратарю гостей Эмилиано Мартинесу и правильно не удалил его.

Первую голкипер получил еще на 39-й минуте.

Случай нечастый, потому требующий пояснения. Дело в том, что по правилам игры предупреждения, полученные в основное или дополнительное время матча, не переносятся на серию послематчевых 11-метровых ударов. То есть первая желтая карточка Мартинеса, если можно так выразиться, «сгорела» и не учитывалась при его повтором наказании. Судья принял абсолютно верное решение.

«Астон Вилла» выиграла серию пенальти со счетом 4:3 и вышла в полуфинал Лиги конференций, в котором встретится с победителем четвертьфинальной пары «Олимпиакос» — «Фенербахче».