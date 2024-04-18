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Судейство

Сегодня, 23:01

«Лилль» — «Астон Вилла»: Мартинес получил два предупреждения, но правильно не удален

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и судья Иван Кружляк.
Фото Reuters
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Во время выполнения послематчевых пенальти в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций «Лилль» — «Астон Вилла» судья Иван Кружляк правильно показал вторую желтую карточку вратарю гостей Эмилиано Мартинесу и правильно не удалил его.

Первую голкипер получил еще на 39-й минуте.

Случай нечастый, потому требующий пояснения. Дело в том, что по правилам игры предупреждения, полученные в основное или дополнительное время матча, не переносятся на серию послематчевых 11-метровых ударов. То есть первая желтая карточка Мартинеса, если можно так выразиться, «сгорела» и не учитывалась при его повтором наказании. Судья принял абсолютно верное решение.

«Астон Вилла» выиграла серию пенальти со счетом 4:3 и вышла в полуфинал Лиги конференций, в котором встретится с победителем четвертьфинальной пары «Олимпиакос» — «Фенербахче».

Лига конференций. 1/4 финала
18 апр, 19:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:1
Астон Вилла

Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Лилль
Эмилиано Мартинес
3
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