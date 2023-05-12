Мойес: «Противостояние «Вест Хэма» с «АЗ» очень равное»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «АЗ» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы победили с преимуществом в один мяч и не более того. Противостояние очень равное. Проиграй мы с минимальной разницей, нельзя было бы сказать, что для нас все кончено. Я очень доволен тем, как мы сыграли в атаке, это очень важный момент», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Ответный матч состоится через неделю, 18 мая, в Нидерландах. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.