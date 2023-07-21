Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:51

«Неман», «Рига» и «Торпедо» из Кутаиси вышли во 2-й отборочный раунд Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Состоялись заключительные ответные матчи 1-го отборочного раунда Лиги конференций.

«Торпедо» из Кутаиси в серии пенальти переиграл «Сараево» (1:1, пен. — 4:2), «Неман» сыграл вничью с «Вадуцом» (1:1), чего оказалось достаточно для прохода дальше, «Рига» проиграла «Викингуру» (0:1), но по сумме двух встреч прошла в следующий раунд.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
20 июл, 22:00. Asim Ferhatovic-Hase (Сараево)
Сараево
1:1
Торпедо Кт

Также стадию 1-го отборочного раунда преодолели «Арарат-Армения», «Алашкерт», «Влазния», «Дандолк», «Дерри Сити», «Сутьеска», «Хэверфордвест», «Крусейдерс», Шкупи", «Гзира», Акурейри", «Прогресс».

Футбол
Лига конференций
ФК Неман
ФК Рига
ФК Торпедо (Кутаиси)
0
Читайте также
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Мирру Андрееву слишком жестко наказали на Уимблдоне. Фанаты требуют пересмотра правил
Путин анонсировал строительство новых соцобъектов в Североморске
Губернатор Мурманской области назвал сумму на развитие военных городков
В НАТО заявили Зеленскому о нежелании конфликта с Россией
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минское «Динамо» проиграло «Железничару» в ответном матче квалификации Лиги конференций

Определились все участники 2-го отборочного раунда Лиги конференций