Фонсека: «Лилль» заслуживал пройти в полуфинал Лиги конференций»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2, пен. — 3:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Очень горжусь своими игроками, горжусь тем, как мы провели обе встречи. Каждый выражает согласие, когда говорю, что мы заслуживали пройти дальше. Но таков футбол. Соперник был сильнее в серии пенальти, и нам остается только это принять. Не видел, чтобы какие-то другие команды действовали против «Астон Виллы» так, как мы. Даже в премьер-лиге. Мы доминировали в двух матчах с ней и создали много хороших возможностей. Сегодня мы выиграли. Думаю, было сложно сыграть еще лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

«Астон Вилла» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Олимпиакоса». Первый матч состоятся 2 мая, а ответный — 9-го.