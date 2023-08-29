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Сегодня, 14:48

Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч с «Викторией»

Алина Савинова
Российский голкипер «Тобола» Иван Коновалов.
Фото Global Look Press
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Четверо игроков казахстанского «Тобола» могут пропустить матч с чешской «Виктория Пльзень» в рамках заключительного раунда квалификации Лиги конференции.

Сообщается, что россиянам Ивану Коновалову, Альберту Габараеву, Павлу Киреенко и белорусу Павлу Забелину отказали в выдаче визы.

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров заявил, что если футболисты не получат разрешение на въезд в Чехию, клуб может отказаться играть.

Матч между командами должен пройти 31 августа и начаться в 20.00 по московскому времени. Первая игра в Казахстане завершилась победой «Виктории» (2:1).

Футбол
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Тобол
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