Агент Коновалова об отказе выдавать игроку визу в Чехию: «Последняя надежда на Швейцарию»

Агент Джамал Акаев, представляющий интересы вратаря «Тобола» Ивана Коновалова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российскому футболисту не выдали визу для въезда в Чехию на матч квалификации Лиги конференций против «Виктории».

Коновалову, а также защитнику Альберту Габараеву (Россия), хавбеку Павлу Забелину (Белоруссия), форварду Павлу Кириенко (Россия) и тренеру Евгению Кресику (Белоруссия) не дали разрешение на въезд в Чехию, они могут пропустить игру.

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров не исключил, что клуб вследствие недопуска игроков откажется выходить на матч.

«Иван пока не получил визу. Попробовали это сделать через несколько стран, но не получилось, все отказались. Сейчас, можно сказать, последняя надежда на Швейцарию, потому что они давали визу российскому вратарю на матч «Тобола» против «Базеля», — сказал Акаев «СЭ».

Первый матч завершился победой «Виктории» со счетом 2:1. Ответная встреча намечена на четверг, 31 августа.