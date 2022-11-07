Лига конфреренций, 1/16 финала: «Брага» сыграет с «Фиорентиной», «Лацио» — с ЧФР и другие пары

В понедельник, 7 ноября, состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги конференции. «Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия) «Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария) «Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния) «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша) «Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия) АЕК Ларнака (Греция) — «Днепр-1» (Украина) «Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия) «Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия) Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. В 1/8 финала ЛК уже вышли победители своих групп: «Истанбул», «Вест Хэм», «Вильярреал», «Ницца», «АЗ Алкмар», «Юргорден», «Сивасспор» и «Слован».