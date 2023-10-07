УЕФА начал расследование по поводу задержания игроков «Легии» в Нидерландах

Европейский футбольный союз (УЕФА) на официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного дела по поводу инцидентов после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций АЗ — «Легия» (1:0).

«В соответствии со статьей 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплине для проведения расследования инцидентов, которые предположительно произошли после матча группового турнира Лиги конференции между АЗ и «Легией» 5 октября 2023 год в Нидерландах. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена позднее», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

Перед матчем в Алкмаре были зафиксированы столкновения с участием польских фанатов. В связи с этим служба безопасности стадиона решила выпустить представителей «Легии» после игры в последнюю очередь, что вызвало недовольство клуба.

При посадке в автобус владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский были избиты дубинками, а полиция задержала двоих игроков команды — полузащитника Жозуэ и защитника Радована Панкова.