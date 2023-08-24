В ПАОК подтвердили, что Оздоев пропустит матч с «Хартс» из-за отсутствия британской визы

В пресс-службе греческого ПАОК сообщили «СЭ», что российский полузащитник Магомед Оздоев не примет участие в матче квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса».

Матч состоится сегодня, 24 августа. Начало в 21.45 по московскому времени.

«Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой», — заявили «СЭ» в пресс-службе ПАОК.

Ранее греческое издание Sport24 сообщило, что 30-летнему россиянину не дали визу в Шотландию, поэтому он не сможет помочь команде.

30-летний россиянин перешел в ПАОК в августе этого года. Ранее Оздоев выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк».