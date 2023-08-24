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Сегодня, 15:00

«Астана» — «Партизани»: трансляция матча Лиги конференций УЕФА

Матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Астана» — «Партизани» начнется в 17.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Астаны».
Фото ФК «Астана»
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24 августа, в четверг, «Астана» дома примет «Партизани» в первом матче раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Игра пройдет на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния с формальными событиями матча. Видеотрансляция в прямом эфире пройдет на канале «Qazaqstan».

Ответная игра «Партизани» — «Астана» состоится 31 августа на стадионе «Кемаль Стафа» в Тиране (Албания).

Ранее «Астана» вылетела из квалификации Лиги Европы. Клуб из Казахстана проиграл «Лудогорцу» (3:6) по сумме двух встреч. «Партизани» прошли в предыдущем раунде плей-офф Лиги конференций «Валмиеру» (3:1).

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/liga-konferencij/
Футбол
Лига конференций
ФК Астана
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