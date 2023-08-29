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Лига конференций

Сегодня, 21:05

В «Тоболе» сообщили, что все футболисты получили визы для въезда в Чехию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Тобола» Нурбол Жумаскалиев рассказал «СЭ», что все футболисты клуба получили визу для въезда в Чехию на матч квалификации Лиги конференций против «Виктории».

Ранее сообщалось, что россиянам Ивану Коновалову, Альберту Габараеву, Павлу Киреенко и белорусу Павлу Забелину отказали в визе.

«Да, действительно, все ребята получили визы», — сказал «СЭ».

Ответный матч между «Викторией» и «Тоболом» состоится 31 августа. Первая игра завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.

Лига конференций
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Тобол
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