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Лига конференций

Сегодня, 14:58

В «Тоболе» считают, что у российских футболистов есть шансы на получение визы для въезда в Чехию

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Российский голкипер «Тобола» Иван Коновалов.
Фото Global Look Press
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о невыдаче визы трем российским футболистам клуба для въезда в Чехию на матч квалификации Лиги конференций против «Виктории».

«Мы работаем над этим. У нас еще есть время сегодня и завтра. Мы только прилетели. Какие бойкоты? У нас еще есть все шансы, чтобы футболисты получили визу. Время еще есть», — сказал Канчельскис «СЭ».

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров не исключил, что клуб вследствие недопуска игроков откажется выходить на матч.

Ответный матч между «Викторией» и «Тоболом» состоится 31-го августа. Первая игра завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.

Российский голкипер &laquo;Тобола&raquo; Иван Коновалов. Российские футболисты «Тобола» не получили визу в Чехию на матч с «Викторией»

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
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