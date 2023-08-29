В «Тоболе» считают, что у российских футболистов есть шансы на получение визы для въезда в Чехию

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о невыдаче визы трем российским футболистам клуба для въезда в Чехию на матч квалификации Лиги конференций против «Виктории».

«Мы работаем над этим. У нас еще есть время сегодня и завтра. Мы только прилетели. Какие бойкоты? У нас еще есть все шансы, чтобы футболисты получили визу. Время еще есть», — сказал Канчельскис «СЭ».

Совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров не исключил, что клуб вследствие недопуска игроков откажется выходить на матч.

Ответный матч между «Викторией» и «Тоболом» состоится 31-го августа. Первая игра завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.