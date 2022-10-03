В УЕФА отреагировали на отказ Польши пускать Сулейманова на свою территорию из-за российского гражданства

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос «СЭ» об отказе Польши пускать полузащитника «Хапоэля» (Беэр-Шева) Магомеда-Шапи Сулейманова на матч Лиги конференций с «Лехом» из-за российского гражданства.

«Все вопросы по передвижению игроков, включая оформление визы, попадают под ответственность участвующих в соревновании команд. Власти стран участвующих клубов — единственные стороны, которые могут выносить какие-то решения. Это ответственность клубов обращаться ко властям по этим вопросам», — заявили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Футболист выступает за «Хапоэль» на правах аренды.

Матч Лиги конференций «Лех» — «Хапоэль» состоится 6 октября в Польше.