«Виктория» и «Фиорентина» сыграют в Лиге конференций 11 апреля

«Виктория» из чешского города Пльзень дома примет «Фиорентину» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля. Игра на стадионе «Дусан Арена» начнется в 19.45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Виктория» — «Фиорентина» можно будет в прямом эфире по подписке на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 19.30 мск.

Следите за ключевыми событиями первого поединка четвертьфинала Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Викторией» пройдет 18 апреля во Флоренции. Начало — в 19.45 мск.

Лига конференций: расписание и результаты матчей, обзоры игр и сетка плей-офф турнира, онлайн-трансляции и новости, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».