«Тобол» выбил полуфиналиста Лиги конференций, Черышев-страший творит чудеса в Андорре, кошмар для команды Гунько

Неделю назад «Тобол» стал автором главной сенсации раунда, обыграв на выезде одну из лучших команд Швейцарии. Да, казахстанцам помогли два удаления в составе «Базеля», только численным перевесом еще нужно было воспользоваться. И после той игры генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис был уверен в итоговом успехе.
«Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если «Тобол» не пройдет «Базель», то это будет позор. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду — «Тобол», где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!», — сказал Канчельскис Vesti.kz.
Вот только игра в Костанае началась под диктовку фаворита, который вообще-то весной играл в полуфинале Лиги конференций. И хотя «Базель» продал своих главных звезд — Амдуни и Диуфа — намного слабее команда не стала. В итоге бывшему вратарю «Рубина» Ивану Коновалову пришлось с интервалом в четыре минуты дважды достать мяч из сетки. Счет по сумме двух матчей сравнялся, и только после этого слишком пассивно начавшие костанайцы активизировались и заработали пенальти.
Его реализовал поигравший 10 лет назад за «Химки» и «СКА-Хабаровкс» ивуариец Дабле. И он же в начале второго тайма, исполнив соло в стиле Роббена, закрутил мяч в перекладину. Характер игры поменялся кардинально, и в целом «Тобол» показал — его успех в Базеле вполне заслуженный. Ну и слова Канчельскиса, который зачастую бывает категоричен в силу собственных достижений в качестве футболиста, оказались не пустой бравадой. А кроме Коновалова к этому успеху оказались причастны еще двое вышедших на замены россиян — пришедший из «Родины» Габараев и выступавший в свое время за «Зенит-2», «Тосно», «Сочи», «Сибирь» и «Томь» Киреенко.
Прошел дальше и другой представитель Казахстана — «Актобе». Команда, которую тренирует бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Андрей Карпович, неделю назад создала себе такой солидный задел в Кутаиси, что превратило ответный матч в формальность. Но все же болельщики явно рассчитывали на большее, чем один гол поразившего ближний угол Самородова. Его, как оказалось, не хватило даже для ничьей.
Да, сравнявшему счет дальним ударом Арабидзе повезло с рикошетом. Но потом грузинская команда вырвала победу, эффектном раскатав оборону «Актобе», который не смог отыграться, даже получив в концовке численное преимущество. Отметим, что за хозяев все 90 минут отыграл российский защитник Дмитрий Яшин, а в концовке в игру вступил арендованный у «Ахмата» нападающий Идрис Умаев.
Первый матч в Чимкенте запомнился не только изнуряющей жарой, но и скандальной концовкой. Во-первых, ответный гол «Легии» был забит из офсайда. Во-вторых, упустившие перевес в два мяча казахстанцы считали, что арбитр оставил их без права на пенальти. На поле с трибун полетели посторонние предметы, и как заявил выступающий за «Легию» экс-футболист «Урала» Аугустыняк, брошенные палки и камни были серьезной угрозой для всех.
По польской версии вызвавший взрыв эмоций фол случился до штрафной. Однако защитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Малый в соцсетях написал совсем другое: «Я понимаю, могли выиграть — 3:0, могли и проиграть — 2:3. Но почему только наши клубы так судят? Засчитывают гол с офсайда, не ставят пенальти! Приезжают судьи из Дании, Исландии и т.д. И просто убивают наши клубы, что «Ордабасы» в 2019-м, что «Кайрат» в матче с «Маккаби» Хайфа.. Сегодня наша игра! Когда это закончится? Кто-нибудь может вмешаться в этот беспредел?»
Но в Варшаве, арбитр, например, мгновенно отменил гол «Легии» из-за едва заметного офсайда. А дальше все решала реализация. Гости свой отличный шанс упустили, после чего пропустили сами после грубейшей ошибке на фланге. Предложить что-то в ответ лидеру чемпионата Казахстана долго не удавалось, тогда как поляки снова выжали из своего момента максимум. Юри Рибейру с лета вогнал в верхний угол отскочивший от «стенки» мяч.
Гости смогли вернуться в игру после перерыва, когда их первый же угловой увенчался голом Садовского. А еще один корнер — с завершающим ударом Малого — сохранял интригу до финального свистка. Он, впрочем, возвестил о завершении европейской кампании «Ордабасы».
По окончании матча в Констанце румынские журналисты отметили яркую и результативную игру «Урарту» в гостевых матчах, однако на версию о том, что чемпионам Армении проще играть на выезде, Дмитрий Гунько оптимистично ответил: «Это вы еще не видели, как мы играем дома».
И, надо сказать, футболисты «Урарту» в Ереване поначалу словно старались оправдать выданные тренером авансы. Лучше других это получилось у малийского защитника Антви, который из-за штрафной отправил мяч в нижний угол. Еще дважды взятие ворот «Фарула» отменял арбитр, и, глядя на это, Георге Хаджи уже через полчаса провел двойную замену. А один из джокеров — сын легендарного бразильца Ривалдо — едва не наказал игрока обороны хозяев после рискованного паса к собственным воротам.
Это был сигнал о том, что все может измениться очень быстро. Реакция на это вроде бы получилась образцовой, и сразу после перерыва состоялся российский гол. Вырвавшийся после паса партнера пяткой на оперативный простор экс-форвард «Ротора» Максименко пробил, а первым к отраженному вратарем мячу успел воспитанник «Краснодара» Сабуа. Вот только перевес по сумме двух матчей «Урарту» сохранял недолго, пропустив после подачи углового и скидки Ривалдиньо.
К сожалению, подобные случаи потери концентрации преследуют армянскую команду на протяжении всей европейской кампании. В данном случае не удалось сохранить даже двойной перевес, и еще одну брешь в обороне хозяев обнаружил уже подписавший контракт с «Брайтоном» 17-летний Мазилу. Его заброс на опытного Алибека снова превратил «Урарту» в догоняющего.
Времени было достаточно, включая восемь добавленным минут, однако и попытка организовать навал, и выход на поле Озбилиса не помогли перевернуть игру. Надежды «Урарту» продлить европейскую кампанию в начале компенсированного времени убил второй гол разобравшегося с защитниками на свободной пространстве Алибека. Армянская команда оказалась слишком хрупкой, что в Лиге чемпионов против «Зриньски», что против «Фарула».
Еще два матчах команд российских тренеров получились разными по эмоциональной составляющей. Возглавляемый экс-краснодарцем Мурадом Мусаевым «Сабах» мог не форсировать события, создав задел двумя безответными мячами в Риге. К тому же прибалтийская команда уже на 33-й минуте осталась в меньшинстве, и в какой-то степени это расслабило азербайджанцев. Они даже пропустили первыми, и с качелями было покончено только на 77-й минуте, когда немец Микельс в штрафной эффектно развернул двух защитников и пробил мимо вратаря. На первой компенсированной минуте все окончательно встало на свои места.
Ну а настоящий прорыв — это работа Дмитрия Черышева в Андорре. Год назад он принял «Санту-Колому» за три недели до начала сезона, когда контракты были только у двух футболистов. Тем не менее, Черышев сработал блестяще, добыв путевку в Лигу конференций и дойдя до финала Кубка Андорры. А в еврокубках «Санта-Колома», которой владеет занимающийся в НХЛ делами ряда российских звезд американец Дэн Мильштейн, стала воплощением характера.
В первом отборочном раунде андоррцы в дополнительное время додавили валлийский «Пенибонт» (2:0). Но тогда первая игра завершилась вничью, тогда как сейчас «Санта-Коломе» после визита в Македонию пришлось отыгрывать отставание в два мяча. Эта задача была выполнена, а в овертайме во втором раунде подряд решающим оказался гол новичка команды Ивана Гарридо. Так что Черышев снова показал себя не только в роли тренера, но и в работе менеджера. Его команда, чья суммарная стоимость по оценкам Transfermarkt оценивается в 2,17 миллиона евро, продолжает свой путь в Европе.
С разной степенью успешности сложились матчи российских легионеров за армянские клубы. Воспитанный в академии «Краснодара» голкипер Всеволод Ермаков вынужден был капитулировать за 10 минут до окончания выездного матча с «Арисом». Гол бразильского защитника Фабиано в итоге склонил чашу весов в пользу греческого клуба.
А уже российский защитник — поигравший за «Рубин» и «Ростов» Виталий Устинов — помог «Алашкерту» после домашнего поражения перевернуть ход противостояния с «Дебреценом». Ему удалось отличиться при подаче углового, который был заработан после атаки еще одного нашего легионера — воспитанника ЦСКА Давида Хурцидзе, выступавшего в РПЛ за «Амкар».
Когда же в середине второго тайма сработал прессинг «Алашкерта», и счет удвоился, гости пошли по пути «Урарту». Допустили ошибку, после которой на ударную позицию вывели капитана венгров — 36-летнего экс-динамовца Джуджака. Ветеран перевел игру в овертайм, где гостям пришлось играть без удаленного в концовке основного времени Куталии.
Вдобавок ко всему голкипер Чанчаревич, остановив выход один на один ценой травмы, остался в игре благодаря воле и медикам. Все это потребовалось и в ситуации, когда натурализованный серб после отскока от перекладины остановил добивание с линии ворот. В игру даже готовился вступить уроженец Владикавказа Анатолий Айвазов. Но Чанчаревич остался и продолжил спасать.
Именно он — по всем законам жанра — должен был становиться героем серии пенальти. Однако все испортили полевые игроки «Алашкерта», не забив три из четырех ударов с «точки».
Ну а победу «Пюника» над шведским «Кальмаром» стоит отметить по трем причинам. Во-первых, в отличие от соотечественников, эта команда вышла в следующий раунд, где сыграет против «Буде-Глимт» и российского голкипера Хайкина. Во-вторых, за победителей сыграл воспитанник петербургского футбола — 28-летний защитник Михаил Коваленко.
Наконец, в этой игре был забит самый красивый гол даже не дня, а всей летней части еврокубков. Опытнейший игрок сборной Армении Дашян привел трибуны и тех, кто не смог попасть на стадион по соображениям безопасности, в восторг, запустив мяч за шиворот голкиперу со своей половины поля.