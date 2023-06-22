Дюков: «Массовый футбол является фундаментом развития всего футбола»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о проекте «Россия — футбольная страна».

— Футбол — это возможность каждого получить удовольствие от самореализации, связанной с футболом. Мы должны работать по всем направлениям, развивать массовый футбол. Именно массовый футбол является фундаментом развития всего футбола. Сегодня награждали победителей, но хочу отметить количество участников. Хотелось бы отметить качества волонтеров и людей, которые берут на себя реализацию этих проектов. Абсолютно все проекты мне понравились. И проект футбольные мамы, и тот проект, который реализуется в Башкортостане. Если у меня будет возможность посетить матчи, проходящие в рамках проектов, я это сделаю.

— Как часто сами играете в футбол?

— Сегодня немного хромаю. Играл в субботу.

— РФС на форуме ПМЭФ был представлен стендом. Вам понравилось? Заметили изъяны? Ключевая встреча на этом форуме?

— Стенд, возможно, не идеальный. Если примем решение участвовать в следующем форуме, будет больше времени, чтобы модернизировать стенд. Было важен сам факт нашего присутствия. Был подписан ряд важных соглашений. Состоялись встречи с потенциальными партнерами и спонсорами. Важным направлением для нас является развитие массового футбола, детско-юношеского футбола. Рассказывая о своих программах развития, мы привлекаем будущих партнеров и спонсоров.