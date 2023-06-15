Медведев: «Почему не били пенальти? Известно, что «Зенит» — лучшие пенальтисты»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничью в ретроматче между легендами сине-бело-голубых и сборной России (1:1).

Медведев был главным тренером «Зенита» в этом матче. Победитель встречи должен был определиться в серии пенальти, но команды завершили матч совместной фотографией.

«Почему не били пенальти? Известно, что «Зенит» — лучшие пенальтисты. Зачем соперника расстраивать?» — сказал Медведев в раздевалке после матча.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.