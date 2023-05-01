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«У своих ворот»

Сегодня, 13:12

Дасаев — о ретро-матче: «Каждый раз, когда приезжаешь, все трепещет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Прославленный советский вратарь Ринат Дасаев поделился ожиданиями от ретро-матча между «Спартаком» и бело-голубыми в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Я не первый раз. Люди здесь защищали, выиграли нашу войну. Тем более сегодня юбилей. Всех поздравляю! Каждый раз, когда приезжаешь, все трепещет. Думаю, что каждый, молодежь тоже должна эти события помнить.

Матч важен, потому что это юбилей, плюс состоялся знаменитый матч. Хотел бы, чтобы таких матчей было больше. Такие события должна помнить вся страна. Меня позвали и, естественно, я согласился, — заявил Дасаев.

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ринат Дасаев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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