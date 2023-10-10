Хабаровские юные футболисты выиграли турнир в Китае

Академия «Искра» из Хабаровска (игроки 2012 года рождения) выиграла «Кубок Муданьцзян-2023», созданный в рамках сотрудничества между Россией и Китаем.

На турнире в Китае командам из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Уссурийска противостояли спортсмены из Харбина, Цицикара, Дунъаня и провинции Хэйлунцзян.

Хабаровчане провели 8 матчей, не потерпели ни одного поражения и завоевали золото турнира.

«Раньше мы отправляли своих ребят на соревнования в Испанию, а теперь больше смотрим в сторону Азии, — заметил Алексей Попов, директор футбольной Академии «Искра». — Международное направление для нас очень важно. Такие поездки закаляют спортсменов и дают им возможность сыграть с лучшими командами».