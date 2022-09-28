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«У своих ворот»

28 сентября, 16:38

Игнатьев высказался о приговоре экс-директору академии «Чертаново» Ларину

Мария Гусева

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на приговор экс-директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Конечно, я не согласен с решением суда, но, я понимаю слабость людей, которые отвечают за развитие нашего юношеского футбола. Переложили все на плечи человека, который сделал очень многое, закрыли брешь, которую они образовали. При этом, Ларин признавал свою вину, но, наверное, кому-то надо было изолировать его от общества. Может быть, и подставили Ларина», — цитирует Metaratings.ru Игнатьева.

В среду, 28 сентября Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Функционер был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошеничество»).

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-navernoe-komu-to-nado-bylo-chtoby-larina-izolirovali-ot-obshchestva-1370834/
Футбол
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