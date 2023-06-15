Каряка — о ретроматче: «Интересная игра под конец тайма завязалась»

Футболист команды легенд сборной России Андрей Каряка подвел итоги первого тайма ретроматча с командой легенд «Зенита».

— Поделитесь эмоциями от первого тайма.

— Немного медленно, конечно. Но от нас наверное и не ждали каких-то сверхскоростей. Интересная игра под конец тайма завязалась. Нормально.

— Ваш удар с дальней дистанции. Обидно, что не залетело?

— Очень! Неплохо летел по траектории. Но Славка Малафеев молодец! Достал! Не видел еще повтор. Показывал, что надо посмотреть ВАР. (Спустя несколько секунд Каряка увидел повтор.) Не было гола! Но неплохо пошел. Если бы не трогал, достал бы. Что он наделал?! Такой гол испоганил!

Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.