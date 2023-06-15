Быстров — о первом тайме ретроматча: «Никто не хочет уступать, поэтому мало голевых моментов»

Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о первом тайме ретроматча между легендами сине-бело-голубых и сборной России.

— Поделитесь эмоциями от первого тайма.

— Никто не хочет уступать. Две команды закрылись, все обороняются. Поэтому мало голевых моментов, хотя даже с такой обороной удается создавать моменты.

— Как вы готовились к этому матчу?

— Прошлый матч легенд «Зенита» со «Спартаком». У меня травма, поэтому я сегодня первый раз вышел на поле за пол года.

— Видно, что вы очень хотите забить «Зениту»?

— Всегда хочу забить. Всем. Не только «Зениту». «Зениту» вдвойне приятно.

— Будете праздновать?

— Конечно, я когда-то голы не праздновал?

Матч проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счетв игре — 0:0.