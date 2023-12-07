Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 17:35

РФС поддержит грантами лучших преподавателей физкультуры, участвующих в проекте «Футбол в школе»

Telegram Дзен

РФС поддержит грантами лучших преподавателей физкультуры из школ, которые участвуют в проекте «Футбол в школе». Вчера, 6 декабря, прошел финальный этап профессионального конкурса «Магнит футбола». В состав экспертного жюри вошли тренер сборной России Юрий Никифоров, начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников, бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, а также журналисты и блогеры.

Из 48 победителей региональных этапов была выбрана символическая сборная конкурса — 11 лучших педагогов, каждый из которых получит от РФС грант в размере 150 тысяч рублей. Чествование победителей «Магнита футбола» станет частью программы Матча звезд FONBET Кубка России, который пройдет 16 декабря.

В конкурсе принимали участие учителя, занимавшиеся с детьми в рамках проекта «Футбол в школе» в 2022-2023 учебном году, — 3780 преподавателей из 2150 школ в 48 регионах России. В общей сложности грантами в размере от 35 до 150 тысяч рублей отмечены 200 лучших педагогов проекта.

РФС
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Министр спорта Татарстана: «Ведем переговоры с клубами о проведении летом турнира с командами стран БРИКС»