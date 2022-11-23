РФС в ноябре проведет конференцию для детских тренеров

23 ноября, 22:40
Академия РФС с 24 по 25 ноября проведет образовательную конференцию по детско-юношескому футболу в СК «Лужники», сообщает сайт РСФ.
В очном формате ее участниками станут около 300 тренеров со всей России, представляющие спортивные школы с официальным статусом Регионального центра или Детского футбольного центра РФС.
Программа рассчитана на два дня и будет состоять из теоретической и практической частей. Цель конференции — повышение уровня подготовки, развитие профессиональных навыков и компетенций тренерских кадров в российском детско-юношеском футболе.
Перед слушателями выступят начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников, главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию Александр Венцель, сотрудники ведущих российских клубов — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», а также эксперты в области спортивной медицины и психологии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования