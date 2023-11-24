Тарханов: «Дзагоев не до конца раскрыл свой талант из-за обилия повреждений»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал решение Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Дзагоев в свои лучшие годы играл на очень высоком уровне. Наличие такого футболиста в команде позволяет контролировать центр поля. Наверное, Алан не до конца раскрыл свой талант из-за обилия повреждений. Но карьера у него получилась отличная, без всяких оговорок. Мог ли Дзагоев заиграть в Европе? Талант Алана позволял ему заиграть в любом клубе», — цитриует «РБ Спорт» Тарханова.

21 ноября 33-летний футболист объявил о завершении карьеры. Дзагоев за время профессиональной карьеры играл за ЦСКА (2008-2022), «Рубин» (2022-2023) и греческую «Ламию» (2023).