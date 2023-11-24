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Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 05:04

Тарханов: «Дзагоев не до конца раскрыл свой талант из-за обилия повреждений»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал решение Алана Дзагоева завершить карьеру.

«Дзагоев в свои лучшие годы играл на очень высоком уровне. Наличие такого футболиста в команде позволяет контролировать центр поля. Наверное, Алан не до конца раскрыл свой талант из-за обилия повреждений. Но карьера у него получилась отличная, без всяких оговорок. Мог ли Дзагоев заиграть в Европе? Талант Алана позволял ему заиграть в любом клубе», — цитриует «РБ Спорт» Тарханова.

21 ноября 33-летний футболист объявил о завершении карьеры. Дзагоев за время профессиональной карьеры играл за ЦСКА (2008-2022), «Рубин» (2022-2023) и греческую «Ламию» (2023).

Алан Дзагоев. «Мог перейти в «Челси», нужно было только сказать «да». Дзагоев подвел итоги карьеры
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-talant-dzagoeva-pozvolyal-emu-zaigrat-v-lyubom-klube/
Алан Дзагоев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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