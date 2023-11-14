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«У своих ворот»

Сегодня, 15:30

В РФС подвели итоги двух любительских турниров в Мацесте

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвел итоги любительских соревнований, прошедших в Мацесте в минувшие выходные.

В воскресенье, 12 ноября, завершились Кубок среди любительских команд (победитель — пермский «Ильпар») и всероссийские соревнования «III дивизион» (победитель — «КССС» из Кирово-Чепецка).

«Турниры в Мацесте получились интересным и точно не как первый блин в пословице. По сути ими мы открыли нашу базу после реновации. Планируем, что многие наши инициативы и турниры будут проводиться здесь.
Также есть планы по развитию центра сборных команд в Адлере. Речь идет о 15 полноразмерных натуральных полях, где все 24 сборные России могли бы тренироваться и развиваться. Сочи — уникальный по климатическим условиям город, который, на мой взгляд, незаслуженно обходится командами различных лиг при выборе места проведения сборов. Сегодня нам всем, не только РФС, необходимо приложить усилия и создать достаточную инфраструктуру, чтобы не только сборные, но и клубные команды могли проводить здесь зимние и летние сборы. Сочи полностью готов к этому, осталось лишь немного помочь с инфраструктурой», — приводит пресс-служба РФС слова Митрофанова.

Кубок среди любительских команд и всероссийские соревнования «III дивизион» стали первыми турнирами, которые принял Национальный футбольный центр — учебно-тренировочная база, которую РФС выкупил в прошлом году и провел реновацию.

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