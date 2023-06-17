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Медиалига (МКС)

Сегодня, 02:55

Бородюк: «Алдонин рано закончил, мог бы спокойно сейчас играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что все футболисты, сыгравшие за сборную России-2008 в ретро-матче с легендами «Зенита» (1:1), способны проявить себя в медиафутболе.

«В медиафутболе они сыграют все. А Алдонин вообще рано закончил, мог бы спокойно сейчас играть. По нему же все видно, как он двигается... Сегодня еще Титов весь матч выдержал. Он молодец. Но отметить нужно всех ребят», — цитирует «КП Спорт» Бородюка.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

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Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/aldonin-rano-zakonchil-aleksandr-borodyuk-nazval-byvshih-futbolistov-kotorye-mogli-by-prodolzhit-kareru/
Александр Бородюк
Евгений Алдонин
Футбол
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