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Медиалига (МКС)

Сегодня, 16:45

Губерниев заявил, что Медиалига не имеет отношения к медийному футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, почему отказался играть в Медиалиге за команду «Броук Бойз».

«Это никакая не Медиалига. Люди, которые там сидят на сборах, стараются попасть в команду мастеров и потом играют в Медиалиге. Тогда переименуйте, назовите третьей лигой — это же никакого отношения не имеет к медийному футболу. Люди ломают друг друга. И вместо спортивного удовольствия мы имеем такой «настоящий спорт», где профессиональные игроки играют с любителями, и друг друга ломают. Это полное говно. Никакого отношения к медийности такое поведение не имеет — это просто плохой профессиональный спорт. Это грязная вторая лига. Люди хотят попасть в команды мастеров, кто-то попадает, кто-то нет, и играют там. Назовите, как угодно: третья лига, вторая лига Б. Но не Медиалига, в ней должны играть и медийные персоны, и специально приглашенные гости. В том числе спортсмены. Какое отношение все эти костоломы имеют к медийности? Никакого», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Губерниев отказался от идеи сыграть матч в составе «Броук Бойз», потому что посчитал игру в Медиалиге «грязной».

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-medialiga-ne-imeet-otnosheniya-k-mediinomu-futbolu-professionaly-i-lyubiteli-lomayut-drug-druga-258925/
Футбол
Дмитрий Губерниев
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