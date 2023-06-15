Губерниев заявил, что Медиалига не имеет отношения к медийному футболу

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев рассказал, почему отказался играть в Медиалиге за команду «Броук Бойз».

«Это никакая не Медиалига. Люди, которые там сидят на сборах, стараются попасть в команду мастеров и потом играют в Медиалиге. Тогда переименуйте, назовите третьей лигой — это же никакого отношения не имеет к медийному футболу. Люди ломают друг друга. И вместо спортивного удовольствия мы имеем такой «настоящий спорт», где профессиональные игроки играют с любителями, и друг друга ломают. Это полное говно. Никакого отношения к медийности такое поведение не имеет — это просто плохой профессиональный спорт. Это грязная вторая лига. Люди хотят попасть в команды мастеров, кто-то попадает, кто-то нет, и играют там. Назовите, как угодно: третья лига, вторая лига Б. Но не Медиалига, в ней должны играть и медийные персоны, и специально приглашенные гости. В том числе спортсмены. Какое отношение все эти костоломы имеют к медийности? Никакого», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Губерниев отказался от идеи сыграть матч в составе «Броук Бойз», потому что посчитал игру в Медиалиге «грязной».