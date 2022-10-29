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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:38

РФС представил в Медиалиге всероссийский проект «Футбол в школе»

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РФС презентовал в Медиалиге всероссийский проект «Футбол в школе», который стартовал с начала учебного года в 48 регионах России.

«Один из смыслов нашего прихода в Медиалигу — это взаимодействие с молодой аудиторией. РФС комплексно занимается не только подготовкой молодых парней через систему Юношеских футбольных лиг, но и особенно вовлечением детей в футбол. Крупнейший проект РФС «Футбол в школе» как раз про это. Ну а поскольку формат Медийной лиги благоволит креативу, сегодня мы решили рассказать о проекте и болельщиками МФЛ, ведь за ней следят сотни тысяч молодых ребят. И нам бы хотелось, чтобы они учились и чаще подражали хорошему. С парнями из «Рубина» начнем с того, что уменьшим количество мата», — сказал директор по мероприятиям и активациям РФС Кирилл Терешин.

В проекте РФС «Футбол в школе» участвуют 2150 школ. Более 250 000 детей начали заниматься третьим уроком физкультуры-футболом в рамках школьной программы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
1
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