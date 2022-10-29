РФС представил в Медиалиге всероссийский проект «Футбол в школе»

РФС презентовал в Медиалиге всероссийский проект «Футбол в школе», который стартовал с начала учебного года в 48 регионах России.

«Один из смыслов нашего прихода в Медиалигу — это взаимодействие с молодой аудиторией. РФС комплексно занимается не только подготовкой молодых парней через систему Юношеских футбольных лиг, но и особенно вовлечением детей в футбол. Крупнейший проект РФС «Футбол в школе» как раз про это. Ну а поскольку формат Медийной лиги благоволит креативу, сегодня мы решили рассказать о проекте и болельщиками МФЛ, ведь за ней следят сотни тысяч молодых ребят. И нам бы хотелось, чтобы они учились и чаще подражали хорошему. С парнями из «Рубина» начнем с того, что уменьшим количество мата», — сказал директор по мероприятиям и активациям РФС Кирилл Терешин.

В проекте РФС «Футбол в школе» участвуют 2150 школ. Более 250 000 детей начали заниматься третьим уроком физкультуры-футболом в рамках школьной программы.