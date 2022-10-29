РФС представил в Медиалиге всероссийский проект «Футбол в школе»

Сегодня, 13:38
РФС презентовал в Медиалиге всероссийский проект «Футбол в школе», который стартовал с начала учебного года в 48 регионах России.
«Один из смыслов нашего прихода в Медиалигу — это взаимодействие с молодой аудиторией. РФС комплексно занимается не только подготовкой молодых парней через систему Юношеских футбольных лиг, но и особенно вовлечением детей в футбол. Крупнейший проект РФС «Футбол в школе» как раз про это. Ну а поскольку формат Медийной лиги благоволит креативу, сегодня мы решили рассказать о проекте и болельщиками МФЛ, ведь за ней следят сотни тысяч молодых ребят. И нам бы хотелось, чтобы они учились и чаще подражали хорошему. С парнями из «Рубина» начнем с того, что уменьшим количество мата», — сказал директор по мероприятиям и активациям РФС Кирилл Терешин.
В проекте РФС «Футбол в школе» участвуют 2150 школ. Более 250 000 детей начали заниматься третьим уроком физкультуры-футболом в рамках школьной программы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования