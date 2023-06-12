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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:30

Глава МФЛ Осипов рассказал о возможности проведения летнего турнира с участием команд РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов в комментарии для «СЭ» рассказал о планах провести летний товарищеский турнир с командами РПЛ.

«На конец июня-начало июля планируется турнир с участием сборной медиалиги, двух команд из РПЛ и четвертого коллектива. Две команды РПЛ уже дали точное согласие, одна из них пригласила нас. Это не московские команды. Пока что вероятность проведения 50 на 50. У нас есть предложение, все упирается в сроки. Этот турнир должен быть подготовительным для команд РПЛ к старту чемпионата. Мы бы хотели как сборная принять в нем участие. Как только мы поймем сроки, мы обязательно анонсируем этот турнир», — сказал Осипов «СЭ».

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