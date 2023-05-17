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17 мая, 21:08

Игрок года в медийном футболе Кутузов поведал о своей постоянной работе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игрок года в медийном футболе, нападающий Сергей «Кутуз» Кутузов, перешедший перед стартом третьего сезона Медийной футбольной лиги из «2Drots» в «Титан», рассказал о том, что продолжает работать водителем, несмотря на заработки в футболе и медийной деятельности.

«Водителем я продолжаю работать. Все-таки я человек, наверное, уже взрослый. Продумываю ходы не на завтра-послезавтра, а на годы вперед. Да, сейчас все идет неплохо, но мало ли что может случиться завтра. И я могу остаться без всего этого, а на работе у меня стабильность, все схвачено и к тому же деньги, на которые можно жить. К тому же я могу сейчас совмещать. Подстраиваю график под медийную активность, а когда необходимо, я просто доплачиваю людям, которые выходят на смену за меня. У нас есть машина, на которой работаем я и мой сменщик. Компании главное, чтобы машина вышла на работу, а кто будет за рулем — не суть. Я сменщика прошу, он за меня выходит, и все вроде остаются довольны. Подшучиваю, что у него уже самая большая зарплата в компании», — приводит слова Кутузова «Газета.Ru».

В третьем сезоне МФЛ «Титан» одержал три победы в трех матчах, а Кутузов отметился голами в каждом из них.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/17/20457650.shtml
Футбол
ФК 2Drots
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