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Медиалига (МКС)

17 мая, 19:55

Звезда медийного футбола «Кутуз» рассказал о том, как популярность изменила его жизнь

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского медийного футбольного клуба «Титан» Сергей «Кутуз» Кутузов, перешедший перед третьим сезоном Медийной лиги из «2Drots» рассказал о том, как к нему пришла известность, и каким образом это повлияло на его жизнь.

«Начнем с того, что в кругах медийного футбола — популярность, конечно, есть, но я никогда не считал себя популярным или узнаваемым человеком. Довольно скромно к этому всегда относился. Какая-то известность ко мне пришла все-таки после гола через себя в финальном матче первого сезона Медиалиги на «ВТБ Арене». После этого меня стали чаще узнавать на улице, особенно в первый месяц очень много народу подходило. Просили сфотографироваться. Немалую роль в этом сыграл клуб «2Drots», который на данный момент самый популярный в медийном футболе. Там я набрал свою аудиторию. Самое главное отличие от прежней жизни — это узнаваемость на улицах. Особенно это происходит в каких-то футбольных заведениях. На стадионах, например. В общем, меня узнают люди, которые интересуются футболом. К примеру, сейчас мы были на матче «Спартак» — «Краснодар». После игры мы спустились к машине. Там болельщики фотографировались с игроками, но пять-шесть человек зацепили и меня», — приводит слова Кутузова «Газета.Ru».

Кутузов является двукратным чемпионом МФЛ в составе «2Drots», а зимой был признан игроком года в медийном футболе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/17/20457260.shtml
Футбол
ФК 2Drots
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