Сегодня, 14:48
Известный блогер Даня Милохин в разговоре с «СЭ» высказал свое отношение к медийному футболу.
— Есть шанс увидеть тебя на футболе как болельщика?
— Честно, я не люблю смотреть футбол или хоккей, я люблю играть в эти виды спорта! Скорее всего, шанс есть, но он маленький.
— Видели, как зарубежных реперов привлекают к участию в медиалиге?
— Видел, да. Я сам состою в команде «Козлы», но играть мне лень.
— Как вообще оцените медиалигу?
— Прикольно, очень интересно! Играют все-таки не футболисты, а блогеры. Люди смотрят эту лигу, это интересно!
— «Амкал» или 2DROTS?
— 2DROTS!