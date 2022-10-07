Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:52

Мостовой — о матче против «Наших парней»: «Не имеем права проиграть»

Дмитрий Барулев

Главный тренер команды «AMC Fight Nights» Александр Мостовой перед матчем 4-го тура медиалиги против «Наших парней» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

— Вы играете против «Наших парней». Есть ли принципиальность в этой игре?

— Не со всеми из них знаком хорошо, это немного другое поколение. Эти ребята играли и за сборную, и в клубах. Принципиального в этом ничего нет, но есть футбольное. Потому что, когда ты играешь пускай не на футбольное поле, а за пределами, но против футбольных людей это совершенно другое. А так просто отталкиваемся от того, что говорили в начале. Мы стараемся показать по возможности то, что мы умеем, что мы неплохо играем в футбол. Это, в принципе, нам удается. Думаю, что сегодня мы не имеем права проиграть, — сказал «СЭ» Мостовой.

«AMC Fight Nights» занимает 4-е место с 6 очками в турнирной таблице группы B медиалиги. «Наши парни» — 5-я строчка и 4 балла.

Александр Мостовой
Футбол
2
0
Читайте также
Мечтал попасть в НХЛ, но вернулся в Россию «из-за тоски по дому». Запутанная история вратаря
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Милохин — о медиафутболе: «Состою в команде «Козлы», но играть мне лень»