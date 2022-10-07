Мостовой — о матче против «Наших парней»: «Не имеем права проиграть»

Главный тренер команды «AMC Fight Nights» Александр Мостовой перед матчем 4-го тура медиалиги против «Наших парней» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

— Вы играете против «Наших парней». Есть ли принципиальность в этой игре?

— Не со всеми из них знаком хорошо, это немного другое поколение. Эти ребята играли и за сборную, и в клубах. Принципиального в этом ничего нет, но есть футбольное. Потому что, когда ты играешь пускай не на футбольное поле, а за пределами, но против футбольных людей это совершенно другое. А так просто отталкиваемся от того, что говорили в начале. Мы стараемся показать по возможности то, что мы умеем, что мы неплохо играем в футбол. Это, в принципе, нам удается. Думаю, что сегодня мы не имеем права проиграть, — сказал «СЭ» Мостовой.

«AMC Fight Nights» занимает 4-е место с 6 очками в турнирной таблице группы B медиалиги. «Наши парни» — 5-я строчка и 4 балла.