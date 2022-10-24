Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 20:02

Капитан медиафутбольной команды Reality рассказал об одной разборке, где была звезда поп-мма Гаджи Новрузов

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Капитан медиафутбольной команды Reality Святослав Мурадов рассказал об одной разборке в Чертаново, где была звезда поп-мма, бывший футболист Гаджи Автомат Новрузов.

— Дорога к торговому центру перекрыта. Вот эти 8 человек начинают мне говорить: «Что случилось? Давай его номер! Мы щас поедем, разберемся». Спустя время я понял, что один из них — Гаджи Автомат. Мы начинаем кипишевать. Я понимаю, что сейчас треш. Я не испугался. Единственное, о чем я думал, как бы меня сильно не побили, чтобы я завтра не пошел на тренировку. То, что меня побьют, ни холодно, ни горячо. Я на тот момент не сказать, что боялся чего-то, но за этот момент переживал. Слава Богу, была возможность набрать своим старшим. Возле нас уже стояло человек 15 из их компании. И от меня пришли около 4. Тоже с с травматами. Развели такой кипеш. Не из-за чего. Хорошо, что все закончилось нормально, никаких перестрелок, ничего не было. Но в возрасте 16 лет это был страшный момент.

— Гаджи что делал в этой истории? В переговорах был?

— Скорее всего, нет. Стоял как человек, который если что-то не так пойдет, подойдет и с ноги вмажет кому-нибудь, — рассказал футболист Eurostavka.ru.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/mura-iz-reality-o-stychke-s-pop-zvezdoy-mma-vse-zakonchilos-normalno-nikakih-perestrelok
0
Читайте также
Панарин — главная звезда старта сезона в НХЛ. Теперь «Рейнджерс» идут за кубком
Роднина раскритиковала Загитову: «Оправдывает себя, что из маленького города»
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Капитан медиафутбольной команды Reality рассказал, что мог оказаться в «Ювентусе»