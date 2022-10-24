Капитан медиафутбольной команды Reality рассказал об одной разборке, где была звезда поп-мма Гаджи Новрузов

Капитан медиафутбольной команды Reality Святослав Мурадов рассказал об одной разборке в Чертаново, где была звезда поп-мма, бывший футболист Гаджи Автомат Новрузов.

— Дорога к торговому центру перекрыта. Вот эти 8 человек начинают мне говорить: «Что случилось? Давай его номер! Мы щас поедем, разберемся». Спустя время я понял, что один из них — Гаджи Автомат. Мы начинаем кипишевать. Я понимаю, что сейчас треш. Я не испугался. Единственное, о чем я думал, как бы меня сильно не побили, чтобы я завтра не пошел на тренировку. То, что меня побьют, ни холодно, ни горячо. Я на тот момент не сказать, что боялся чего-то, но за этот момент переживал. Слава Богу, была возможность набрать своим старшим. Возле нас уже стояло человек 15 из их компании. И от меня пришли около 4. Тоже с с травматами. Развели такой кипеш. Не из-за чего. Хорошо, что все закончилось нормально, никаких перестрелок, ничего не было. Но в возрасте 16 лет это был страшный момент.

— Гаджи что делал в этой истории? В переговорах был?

— Скорее всего, нет. Стоял как человек, который если что-то не так пойдет, подойдет и с ноги вмажет кому-нибудь, — рассказал футболист Eurostavka.ru.