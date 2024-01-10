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Медиалига (МКС)

Сегодня, 12:10

Клуб Басты намерен создать медиафутбольную команду в Москве

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал «СЭ» о возможном появлении в структуре клуба медиафутбольной команды.

«Все решения по обеим командам: профессиональной и медиафутбольной должны быть приняты после 15 января. Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем (Вакуленко). Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович», — сказал Панченко «СЭ».

Ранее сообщалось о возможном о возможном уходе команды из профессионального футбола.

Виктор Панченко
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