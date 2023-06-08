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Сегодня, 19:33

Кутуз рассказал о самых больших премиальных в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сергей Кутузов, признанный игроком 2022 года в Медиафутболе, ныне выступающий за московский «Титан», рассказал о том, какие получал самые большие премиальные за один матч и турнир.

«Это было в ЦДКА. Обыграли в чемпионате лидеров — или «Гефест», или «Интер». Это были премиальные за приезд, победу и плюс дополнительные еще. Во многих командах наверняка было бы больше, если бы считались только приезд плюс победа, но я часто был на зарплате, и поэтому у меня была только фиксированная сумма приезда, независимо от того, как мы сыграем. А если брать весь турнир, не знаю, можно ли раскрывать все карты... Но давайте мы примерно назовем. За четыре дня турнира Континентальной футбольной лиги в прошлом году в «Титане» за победу нам дали от 50 до 70 тысяч рублей. Точно не помню цифры, но где-то посередине. Сразу обговорили, что за групповой этап такие-то деньги, выходите дальше — такие-то. А если возьмете турнир — еще столько-то сверху. Вот сейчас вспомнил, что в «Титане» было за один матч больше. Это была нерядовая игра — финал Лиги чемпионов Москвы. И за победу в ней нам на руки раздали сверху по 20 тысяч каждому», — приводит слова Кутузова «Газета.Ru».

Кутузов перешел перед третьим сезоном Медийной футбольной лиги из «2Drots» в «Титан» и стал лучшим бомбардиром группового этапа, забив в шести матчах семь мячей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20625530.shtml
Футбол
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