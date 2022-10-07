Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:59

Мостовой: «Я назвал Писарева аферистом? И что? Не вкладывал в это негативного смысла»

Дмитрий Барулев
Александр Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер команды AMC Fight Nights Александр Мостовой перед матчем 4-го тура медиалиги против «Наших парней» ответил на вопрос о конфликте с бывшим тренером «Химок» Николаем Писаревым.

— Исчерпан ли конфликт с Писаревым. Общались с ним после этого?

— Нет, не общались, мы давно не общаемся. Много раз уже говорил. Конфликт, когда люди друг друга знают по 40 лет. Знаете, сколько конфликтов было за всю жизнь? Думаю, что здесь никто ничего не имеет против.

— Вы назвали его аферистом, но конфликта нет?

— И что? Это запрещенное слово? Это слово, которое употребляют везде и все. Я не вкладывал в это негативного смысла.

— Пожмете ему руку при встрече?

— Не знаю. Если встретимся, посмотрим, — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Мостовой назвал Писарева аферистом во время матча медиалиги c «Эгриси». Позже Писарев нецензурно ответил на вопрос о коллеге.

Александр Мостовой
Николай Писарев
Футбол
10
5
Читайте также
Загитова призналась, что страдала от постспортивной депрессии. И она далеко не первая
Мечтал попасть в НХЛ, но вернулся в Россию «из-за тоски по дому». Запутанная история вратаря
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мостовой — о матче против «Наших парней»: «Не имеем права проиграть»

Камил Гаджиев: «Сейчас идти пожимать руку Уткину достаточно опасно»