Осипов заявил, что готов забрать Дзюбу в медиалигу в случае вылета «Локомотива» из РПЛ

Глава МФЛ Николай Осипов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, каких футболистов «Локомотива» он готов пригласить в медиалигу в случае вылета железнодорожников из РПЛ.

— «Локомотив» возьмем к себе в медиалигу, когда они вылетят? — спросил экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Тарасов у Осипова.

— Артема Дзюбу заберем точно. Антоху (Миранчука) уже Дима под себя подмял. Димка Баринов тоже уже давно рядом ходит.

«Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.