Президент 2DROTS — о словах Ойеволе про бесполезный матч: «Сегодня он тут, а завтра в «Оренбурге»

Президент 2DROTS Никита Панасюк в комментарии для «СЭ» ответил тренеру «Динамо» Адесойе Ойеволе на слова о бесполезности товарищеского матча.

«Он человек, имеет право на мнение. Это его взгляды. Кто-то любит борщ, кто-то грибной суп. И что? Мы будем осуждать кого-то? Я с ним не согласен. Если бы мы играли при пустых трибунах, это мнение имело бы место быть. Но те болельщики, которые пришли, уверен, получили эмоции, удовольствие от этого матча. Все-таки, может быть, он уже слишком с ума сошел по профессиональной составляющей, по бюджетам и так далее. Но все-таки иногда ради людей, мне кажется, можно и такой матч сыграть, чтобы они просто кайфанули. Для бренда «Динамо» это в любом случае хорошо. Я уверен, что руководители бело-голубых довольны. Ну а то что там тренер... Сегодня он тут, а завтра в «Оренбурге», — сказал Панасюк «СЭ».

Ранее Ойеволе заявил, что матч против 2DROTS был бесполезным, и что во дворе футбол интереснее.