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Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:00

Президент медиалиги сообщил, что Слуцкий мог возглавить ФК «10»

Микеле Антонов
Корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Джалиль Губайдуллин
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Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, что бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий мог возглавить медиафутбольный клуб «10».

— Дзюба и Слуцкий. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев говорил, что они даже переманивали футболистов у его клуба. С вашей точки зрения, их желание создать команду осуществимо?

— Я знаком с Артемом с момента его выступления в «Спартаке». Мы в дружеских хороших отношениях. На предмет создания команды в лиге мы с ним обмолвились двумя фразами при встрече на финале медиалиги. Он был со Слуцким в «Лужниках». Дзюба сказал: «Все, к вам залетаем». Я ответил, что это суперрешение. Со Слуцким долго общались о команде перед стартом четвертого сезона. Было понятно, что он заинтересован, есть вовлеченность, своя философия формирования команды. Возможно, просто кто-то из ФК «10» интересен Леониду Викторовичу из-за того, что их пути пересекались ранее. Но мы уже сезон начали, они не успели заявиться. Если Слуцкий и Дзюба придут, хотелось бы, чтобы их вовлеченность была не меньше, чем у Азамата или Миши Литвина. Тогда эта команда будет интересной.

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— Азамат Мусагалиев рассказывал, что Слуцкий его заблокировал. Как у вас складываются отношения с Леонидом Викторовичем?

— Сквозь призму юмора скажу, что настойчивость Азамата Тахировича позволяет «Десятке» развиваться семимильными шагами. Но, возможно, Слуцкий не такой живой в диалоге на тему медийного футбола, нежели Азамат Тахирович. Соответственно, его стало слишком много для Леонида Викторовича, поэтому он его в черный список и отправил. Причем это произошло на теме трудоустройства Слуцкого в тренерский штаб ФК «10». Там было что-то в контексте: «Викторович, ты там сидишь без дела, залетай! Тут тренерское место освободилось».

— Слуцкий действительно мог зайти в ФК «10»?

— Да, на должность тренера. Это был бы просто разрыв шаблонов.

«Москва» стала первым клубом, который Леонид Слуцкий возглавил в РПЛ. В этой команде он проработал до 2007 года. Позже специалист возглавлял «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России, английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и «Рубин».

Леонид Слуцкий
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