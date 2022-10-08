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Медиалига (МКС)

Сегодня, 18:42

РФС устроил яркий перформанс на матче своей команды в Медиалиге

Перфоманс на матче Медиалиги.
Перфоманс на матче Медиалиги.
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РФС устроил яркий перформанс на матче своей команды «Наши парни» против команды Александра Мостового и Камила Гаджиева Fight Nights в рамках Медийной футбольной лиги.

Игроки появились на поле в бойцовских халатах в сопровождении под саундтрек кинофильма «Бой с тенью».

На этом сюрпризы не закончились. После забитых мячей футболисты команды РФС подписывали карточки с портретами и регалиями именитых игроков и отдавали сопернику на память.

В составе «Наших парней» на поле появились экс-футболисты сборной России Александр Филимонов, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Роман Шишкин, Ренат Янбаев и Динияр Билялетдинов. Во втором тайме за «Наших парней» также сыграли чемпионы мира по пляжному футболу Алексей Макаров и Антон Шкарин, а также экс-нападающий женской сборной Елена Терехова.

В помощники к главному тренеру Сергею Овчинникову добавились Игорь Семшов и наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Встреча завершилась победой команды РФС со счетом 2:0, набравшей в своей группе уже 7 очков. Очередной, уже четвертый по счету мяч, забил Кирилл Погребняк, младший брат экс-форварда «Зенита» и сборной России Павла Погребняка.

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