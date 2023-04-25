Руководитель «Титана» Зуев считает, что медийный клуб может быть самоокупаемым

Основатель и руководитель любительского футбольного клуба «Титан» Александр Зуев высказался о том, может ли быть такой клуб сейчас окупаемым.

«Сейчас Медийная лига настолько активно развивается, что еще клуб может быть самоокупаемым. Поэтому, думаю, такой большой ажиотаж вокруг нее. Поэтому, наверное, мы и сами пошли и теперь серьезно продлим жизнь нашей команде. Ну и какие-то новые вызовы. А когда к этим вызовам прилагаются деньги сторонних спонсоров, которые расходуются на команду, ты понимаешь, что тебе не из дома надо принести. Думаю, в скором времени в Медиалигу придет масса спонсоров. Даже если смотреть на прошлый сезон — крупный банк появился в качестве спонсора, поди плохо?!» — приводит слова Зуева «Газета.Ru».

«Титан» в конце апреля стартует в третьем сезоне Медийной футбольной лиги и многими считается одним из фаворитов и самых богатых клубов турнира.