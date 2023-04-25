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Медиалига (МКС)

Сегодня, 19:26

Руководитель «Титана» Зуев считает, что медийный клуб может быть самоокупаемым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель и руководитель любительского футбольного клуба «Титан» Александр Зуев высказался о том, может ли быть такой клуб сейчас окупаемым.

«Сейчас Медийная лига настолько активно развивается, что еще клуб может быть самоокупаемым. Поэтому, думаю, такой большой ажиотаж вокруг нее. Поэтому, наверное, мы и сами пошли и теперь серьезно продлим жизнь нашей команде. Ну и какие-то новые вызовы. А когда к этим вызовам прилагаются деньги сторонних спонсоров, которые расходуются на команду, ты понимаешь, что тебе не из дома надо принести. Думаю, в скором времени в Медиалигу придет масса спонсоров. Даже если смотреть на прошлый сезон — крупный банк появился в качестве спонсора, поди плохо?!» — приводит слова Зуева «Газета.Ru».

«Титан» в конце апреля стартует в третьем сезоне Медийной футбольной лиги и многими считается одним из фаворитов и самых богатых клубов турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/25/20292253.shtml
Александр Зуев
Футбол
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