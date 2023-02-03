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Медиалига (МКС)

Сегодня, 15:42

Семшов заявил, что его не будет в третьем сезоне МФЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов, который выступал за медийную команду «Наши Парни», рассказал, будет ли он участвовать в третьем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ).

«Меня в третьем сезоне МФЛ не будет, так как я сейчас занят работой в «Чайке». А так это достаточно неплохой турнир для футболистов, которые хотят продолжать играть и получать эмоции. Популярность МФЛ сейчас очень велика. Пока есть спрос и интерес, Медиалига должна продолжаться. Если бы у меня было свободное время, то я бы с удовольствием еще поучаствовал в новом сезоне МФЛ. Мне было там со всеми комфортно общаться, я ждал игры, получал какие-то эмоции и заряжался от них. У нас была хорошая команда, боеспособная. Да и в принципе коллектив был хороший», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

Семшов возглавил «Чайку» в декабре 2022 года, заключив контракт по схеме «1+1». До этого специалист работал в тренерских штабах тульского «Арсенала», «Химок» и «Химика» из Новомосковска.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-menya-ne-budet-v-tretem-sezone-mfl-tak-kak-ya-zanyat-rabotoi-v-chaike-224949/
Игорь Семшов
Футбол
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