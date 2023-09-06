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Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 14:15

Почему за медиафутболом надо следить? Это футбол — только 100 лет назад

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Матч между «Бей беги» и «Амкалом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Путешествие во времени, не вставая с дивана.

1910 год. 28-летний нападающий «Болтона» Джимми Хоган внезапно бросает все и отправляется в Австрию — тренировать местный «Дордрехт». Год назад команда Хогана обыграла австрийцев со счетом 10:0 — Джимми стало так жаль соперников, что он поклялся вернуться и научить их играть в футбол. Теперь он прибыл исполнить клятву.

«Дордрехт» и Хоган заключили двухлетний контракт — все это время англичанин учил австрийцев контролировать мяч по «шотландской системе» и параллельно набирал популярность в Европе. В один момент он стал настолько известен, что его в качестве тренера на один матч позвала сборная Нидерландов — у голландцев впереди была Германия. Немцев Джимми в итоге одолел со счетом 2:1. А когда истекло соглашение с «Дордрехтом», тренер отчалил обратно в «Болтон», где еще значился игроком, и на поле помог клубу вернуться в высший английский дивизион.

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Позднее Хоган вновь вернется в Европу, получит звание «отца дунайской школы футбола» и даже «отца австрийского футбола», но эта история не совсем о нем. Она о романтично-прекрасном времени, когда 28-летний футболист на два года мог запустить тренерскую карьеру и даже поработать со сборной, а после вернуться обратно в клуб и помочь ему решить спортивную задачу. А потом вновь стать тренером — причем великим.

Сейчас такое представить сложно. Футбол напрочь законтрактован, клубы и игроки защищены со всех сторон (в первую очередь — друг от друга), выстроена суровая система. Это ни в коем случае не плохо — так требует жизнь, — но и идеально интересной эту систему не назовешь. В 2023 году вряд ли можно представить, что условный Бруну Фернандеш уедет из «МЮ» тренировать «Шарлеруа», потом поработает со сборной Испании и вернется обратно к «дьяволам». Хотя иногда было бы весело или даже полезно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За столетие в игре образовался сложнейший юридический механизм. Права на игроков продаются уже не просто из клуба в клуб, а в процентах и по частям; футболист обязан не просто тренироваться и играть, а жить так, как прикажет владелец. В общем, интересная ситуация. Но есть место, где пока еще отдает футбольным беззаконием столетней давности, — это медиафутбол.

Медиафутбол — явление на любителя. Кого-то бесят надуманные скандалы, кого-то раздражает качество футбола, еще кому-то не нравится то, что от медиа в игре только название. Короче, претензий хватает. С ними разбирайтесь сами. Но если хотите посмотреть на футбол исследовательски, то его медийный вариант — это отличная машина времени.

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В тактическом плане медиафутбол нового не создает и создать не может. Новые правила — да, но новые схемы в медиаклубах не придумывают. Здесь для нас, нейтральных зрителей, нет ничего интересного. Другое дело, когда речь идет о регулировании отношений. Пару лет назад медийные клубы, образовав единую лигу, ударились о жизнь, и началось самое увлекательное.

Выяснилось, что если игрок без контракта, то его можно спокойно увести. А еще медиаклубы узнали, что большие и сильные команды обычно «раздевают» маленькие и слабые, стараясь их максимально опрокинуть. В общем, много чего неприятного выяснилось по ходу развития.

Под давлением реальности медиаклубам пришлось приспосабливаться. Так, в индустрии появились первые контракты, первые ограничения и первые трансферы. Правда, соглашения футболистов и клубов пока еще специфичные — в основном на полгода-год, не у каждого игрока даже есть зарплата, многие играют за премиальные или идею.

Фото Василий Пономарев/2DROTS

Медиалига работает (пытаясь защищать и защищаться) по-своему — с недавних пор футболист, попавший в заявку клуба на очередной сезон МФЛ, не может играть за другую команду в течение двух розыгрышей без согласия владельца. Это было сделано, чтобы предотвратить хаотичный переход из команды в команду (и ограбление маленьких коллективов), — так постепенно зарождается медиафутбольный трансферный рынок. Ведь для того, чтобы получить согласие на смену «прописки» игрока, клубу надо теперь заплатить его владельцу — бесплатно не увести.

Пока количество переходов за деньги все еще мизерное. Институт трансферов и аренд только создается. Контракты, на данный момент краткосрочные, уже получают распространение — но любой долгосрочный однозначно будет прорывом. И любой дорогой трансфер тоже.

Но сейчас, в состоянии полухаоса, еще возможны яркие истории. Например, Константин Генич, тренирующий медиакоманду «Матч ТВ», может выбежать на поле, чтобы пробить штрафной. Или Broke Boys могут зарубиться с «Амкалом» за полузащитника Рахимова, наткнувшись на изъян системы, которых пока еще много.

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Через 10-15 лет медиафутбол отточит все правила. Он уже сейчас приближен к обычному, медийные гранды по бюджетам и силе не уступают многим командам первой и второй лиг. А в будущем будут нормально работать контракты, трансферы станут обычным делом, а лиги поделят влияние и будут контролировать все.

Однако, пока этого не случилось, есть уникальная возможность — следить в прямом эфире за тем, как зарождается система клубного вида спорта. Причем почти такого же, какой любим все мы, — практически обычный футбол. Только заново. Так же, как зарождался когда-то английский, немецкий, испанский футбол. В борьбе с суровой реальностью. Скоро все закончится — надо ловить момент.

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