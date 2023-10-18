Булыкин рассказал, при каком условии Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на возможное соперничество форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. В СМИ писали, что аргентинец может уйти в аренду из «Интер Майами» в клуб из Саудовской Аравии.

«Если захочет заработать денег, то конечно, поедет в Саудовскую Аравию на пару месяцев. Показать, проявить себя для популяризации футбола. Ведь от таких людей, как Месси и Роналду, многое зависит в плане популяризации футбола. Хотелось бы посмотреть, как они там будут выступать, потому что четыре месяца без Месси — это много», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС.

Сам футболист заявил, что проведет заключительный матч сезона в МЛС. 22 октября «Интер Майами» сыграет на выезде с «Шарлотт».

Роналду играет за «Аль-Наср». В 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии он забил 10 голов и сделал 5 асссистов.