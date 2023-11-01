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Экс-форвард «Монпелье» Делор назвал позором «Золотой мяч» Месси: «Должен был выиграть Холанн, и все это знают»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Монпелье» Анди Делор, выступающий сейчас за катарский «Умм-Салаль», отреагировал на вручение «Золотого мяча» — 2023 форварду «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Это конец истории Месси, его карьеру нужно было вознаградить. Но это правда, что в этом сезоне «Золотой мяч» должен был выиграть Холанн, и все это знают. Поздравляю Месси с его карьерой, но это позор», — приводит слова Делора RMC Sport.

Месси в конце октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

Лионель Месси
Эрлин Холанн
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